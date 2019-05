Wählerverzeichnisse zur Europawahl ab Montag einsehbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Wer glaubt, in Thüringen zur Europawahl wahlberechtigt zu sein, aber noch keine Benachrichtigung erhalten hat, kann ab Montag (6. Mai) das Wählerverzeichnis in seiner Gemeinde einsehen. Das teilte der Landeswahlleiter am Freitag in Erfurt mit. Eigentlich sollten alle Wahlberechtigten inzwischen ihre Benachrichtigung zur Europawahl am 26. Mai erhalten haben, hieß es. Sollte dies nicht der Fall sein, könne jeder an seinem Hauptwohnort prüfen, ob seine Daten im Wählerverzeichnis richtig und vollständig eingetragen sind. Wer nicht im Wählerverzeichnis steht, kann den Angaben zufolge Einspruch erheben und die Aufnahme beantragen. Das ist allerdings nur bis Freitag, den 10. Mai, möglich.

Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr findet, kann dem Landeswahlleiter zufolge einfach den Wahltag abwarten. Denn es ist möglich, sich im Wahllokal mit Personalausweis oder Reisepass auszuweisen. Auch wer seine Wahlbenachrichtigung mitbringt, sollte seinen Ausweis dabei haben.