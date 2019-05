Thüringer zeigen mehr Interesse an Europawahl als 2014

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die knapp 1,8 Millionen Wahlberechtigten in Thüringen haben an den diesjährigen Europa- und Kommunalwahlen mehr Interesse gezeigt als vor fünf Jahren. Lag damals die Wahlbeteiligung bis zum frühen Nachmittag bei 31 Prozent, so waren es am Sonntag nach Angaben von Landeswahlleiter Günter Krombhholz bereits 36,4 Prozent. Die Briefwähler sind in dieser Zahl nicht enthalten. Als einer der ersten Wähler machte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Vormittag im Erfurter Gutenberg-Gymnasium die Kreuze auf seinen Stimmzetteln.

Schon am Morgen hatte sich Krombholz zuversichtlich gezeigt, was die Wahlbeteiligung anging. Sie sei "ganz ordentlich", sagte er. In den rund 2700 Wahllokalen seien die Wahlen problemlos gestartet. Berichte über "Pleiten, Pech und Pannen" habe es keine gegeben. In manchen Wahllokalen hätten sich kleine Schlangen gebildet. Zu Verzögerungen sei es jedoch nicht gekommen. Rund 25 000 Wahlhelfer sorgten für den geregelten Ablauf des Wahltages.

Die Wahlberechtigten können noch bis 18.00 Uhr ihre Stimme für die Wahlen zum Europaparlament, zu Kreistagen sowie Städte- und Gemeinderäten abgeben. Insgesamt bewerben sich gut 20 000 Kandidaten für die 7940 zu vergebenden Sitze. Auf den Listen für die Europawahl stehen 36 Kandidaten aus Thüringen. Derzeit ist das Land mit drei Abgeordneten im Europaparlament vertreten. Gewählt werden auch 17 Kreistage, sechs Stadträte in den kreisfreien Städten sowie 655 weitere Stadt- und Gemeinderäte. Auch 42 Bürgermeisterposten sind zu besetzen, darunter 20 im Hauptamt.