Thüringer AfD kann nicht alle ihre Mandate wahrnehmen

Erfurt (dpa/th) - Nach der Kommunalwahl kann die AfD in Thüringen nicht alle ihre Mandate in den Kommunalparlamenten besetzen. Der Partei seien derzeit vier Kommunen bekannt, wo die AfD mehr Sitze in den Räten errungen hat als sie mit Kandidaten besetzen kann, wie ein Sprecher des AfD-Landesverbands am Mittwoch sagte. Demnach bleiben AfD-Sitze in Arnstadt (Ilm-Kreis), Bleicherode (Kreis Nordhausen), Bad Salzungen und in Wutha-Farnroda (beide Wartburgkreis) leer. "Damit haben wir gerechnet, weil wir in einigen Regionen nur kurze Listen eingereicht haben", sagte der Sprecher. Wichtiger sei seiner Partei aber gewesen, überhaupt anzutreten.