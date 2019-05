Schablonen für Stimmzettel als Hilfe für Sehbehinderte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Blinde und Sehbehinderte können bei der Europawahl am 26. Mai abstimmen, ohne dafür fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Wie der Landeswahlleiter am Dienstag mitteilte, wurden in Zusammenarbeit mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen Schablonen entwickelt, die beim Ankreuzen der Stimmzettel eingesetzt werden kann. In Braille-Schrift und mit ertastbaren Buchstaben hilft sie bei der Orientierung auf dem Wahlzettel - sowohl in der Wahlkabine wie auch bei der Briefwahl.