Mohring: Zehn CDU-Landtagsabgeordnete treten nicht mehr an

Erfurt (dpa/th) - Nach der Landtagswahl im Oktober wird es in der Thüringer CDU-Landtagsfraktion viele personelle Veränderungen geben. Zehn Abgeordnete und damit fast ein Drittel der jetzigen Fraktion würden bei der Landtagswahl nicht wieder antreten, sagte Partei- und Fraktionschef Mike Mohring am Samstag auf einer Delegiertenversammlung in Erfurt. Er sprach vom zweiten Generationswechsel seit der Wiedervereinigung in der Landtagsfraktion. Mohring bekräftigte das Ziel, die CDU aus der 2014 übernommenen Oppositionsrolle zurück in die Regierung zu führen.

Zu Beginn seiner Rede bedankte sich der 47-Jährige für die Unterstützung, den Rückhalt und die vielen persönlichen Gesten, die er während seiner inzwischen abgeschlossenen Krebsbehandlung erhalten habe. Mohring hatte seine Erkrankung, während der er sich nicht komplett aus dem politischen Geschäft zurückzog, im Januar selbst mit einem Video öffentlich gemacht. Auf der Delegiertenkonferenz werden die Kandidaten der Landesliste gewählt.