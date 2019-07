Landeswahlleiter: Frist für Wahlvorschläge endet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Frist zur Vorlage von Kandidatenvorschlägen für die Landtagswahl im Herbst endet nach Angaben von Landeswahlleiter Günter Krombholz am 29. Juli. Das gelte für die Parteien oder Gruppierungen, die nicht bereits im Bundestag oder einem Landtag vertreten seien, erklärte Krombholz am Dienstag in Erfurt. Der Landeswahlausschuss entscheide dann Mitte August über diese Anträge. Die blaue Partei von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry kündigte an, dass sie bei der Landtagswahl am 27. Oktober in Thüringen mit einer eigenen Landesliste mit 14 Kandidaten antreten wolle.

In vielen Kommunen werden derzeit Wahlhelfer gesucht. In Gera würden 525 Helfer am Wahltag gebraucht, bisher hätten sich aber erst 244 gemeldet, teilte die Stadtverwaltung mit.