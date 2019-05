Knapp 1,8 Millionen Thüringer können ihre Stimme abgeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Knapp 1,8 Millionen Thüringer sind am heutigen Sonntag dazu aufgerufen, über die Zusammensetzung der Kommunalparlamente sowie des Europäischen Parlaments mitzuentscheiden. Wenn die Wahllokale am Sonntag landesweit (08.00 Uhr) öffnen, werden auch 42 Bürgermeister gewählt - davon 20 hauptamtlich. Um die 7940 zu vergebenden Sitze in den Kommunalparlamenten bewerben sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes 20 105 Kandidaten. Gewählt werden in den Kommunen unter anderem 17 Kreistage sowie die Stadträte der sechs kreisfreien Städte.

Bei den Kommunalwahlen können sich im Freistaat auch 16- und 17-Jährige beteiligen. Bei der Europawahl liegt das Mindestalter bei 18 Jahren. Im Rennen um Sitze im EU-Parlament gehen im Freistaat 40 Parteien an den Start - und damit 16 mehr als noch bei der vergangenen Europawahl im Jahr 2014. Von den 1057 Kandidaten sind 36 aus Thüringen. Derzeit sind im EU-Parlament drei Thüringer Abgeordnete vertreten - von der CDU, der Linken und der SPD.

Jeder Stimmzettel für die Europawahl ist knapp einen Meter lang. Insgesamt wurden rund 2 Millionen Stimmzettel gedruckt. Bei der jüngsten Europa-Wahl im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung in Thüringen bei 51,6 Prozent.