Hoher Anteil an Briefwählern bei Europawahl in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Viele Thüringer nutzen die Briefwahl für die Stimmabgabe zur Europawahl. Bis vier Tage vor der Entscheidung am Sonntag seien 214 000 Briefwahlunterlagen bestellt worden, rund 54 000 mehr als zum selben Zeitpunkt bei der Europawahl 2014. Das teilte Landeswahlleiter Günter Krombholz am Freitag in Erfurt mit. Damit nutzen 12,2 Prozent der Wahlberechtigten diesen Weg der Stimmabgabe - vor fünf Jahren waren es 8,8 Prozent. Zwei Drittel der bestellten Stimmzettel seien bereits ausgefüllt zurückgeschickt worden, hieß es.

Einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Briefwählern mit 18,4 beziehungsweise 15,7 Prozent gebe es in Jena und im Ilm-Kreis - zwei Regionen mit großen Hochschulen. Vergleichsweise niedrig sei der Anteil mit 9,4 beziehungsweise 9,8 Prozent in den Kreisen Altenburger Land und Sömmerda.

Nach Angaben von Krombholz können Briefwahlunterlagen noch bis Sonntag bis 18.00 Uhr bei den angegebenen Adressen persönlich abgegeben werden.