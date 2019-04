Einige Kommunen suchen weiter nach Wahlhelfern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Weimar (dpa/th) - Weniger als einen Monat vor den anstehenden Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai werden noch Wahlhelfer gesucht. Zwar hätten die meisten Kommunen inzwischen genügend gefunden, in Einzelfällen gebe es aber noch Bedarf, wie eine Sprecherin des Landeswahlleiterbüros in Erfurt sagte.

In den größeren Städten wie Weimar, Erfurt oder Suhl werden noch Freiwillige gesucht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So fehlen in Weimar noch 190 Helfer. Aber auch einige kleinere Gemeinden haben noch Bedarf - etwa Dermbach im Wartburgkreis oder Uhlstädt-Kirchhasel (Kreis Saalfeld-Rudolstadt), wie das Landeswahlleiterbüro mitteilte.

Als Wahlberechtigte dürfen auch 16-Jährige Wahlhelfer werden. "Das gilt aber nur für die Kommunalwahlen", stellt Landeswahlleiter Günter Krombholz klar. Weil gleichzeitig auch die Europawahl stattfindet, wären dann zwei Wahlvorstände nötig. 16- und 17-Jährige dürfen in Thüringen bei der Kommunalwahl ihre Stimmen abgeben, nicht jedoch bei der Europawahl. Nach Angaben des Landeswahlleiters, Günter Krombholz, werden bei den Europa- und Kommunalwahlen etwa 30 000 Wahlhelfer im Einsatz sein.