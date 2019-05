CDU liegt bei Kommunalwahlen bisher deutlich in Führung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei der Kommunalwahl in Thüringen hat die CDU nach einem Zwischenstand ihren Spitzenplatz trotz Verlusten verteidigt. Sie erreichte am Sonntag nach Auszählung der Hälfte der Stimmbezirke 29,1 Prozent, 5,9 Prozentpunkte weniger als beim Endergebnis vor fünf Jahren. Die AfD kam bisher auf 18,5 Prozent. Sie war 2014 nicht landesweit vertreten. In Gera führt sie mit 30,2 Prozent bei der Stadtratswahl sowie mit 23,3 Prozent bei der Kreistagswahl im Ilm-Kreis. Die Linke kam bisher auf 13,4 Prozent (minus 8,5 Prozentpunkte) und die SPD auf 12,2 (minus 6,1). Die Grünen stehen bei 6,7 Prozent, was 1,7 Prozentpunkte mehr wären als vor fünf Jahren. Mit 19,6 Prozent liegen sie bisher bei der Stadtratswahl Weimar in Führung.

Die Wahlbeteiligung erreichte bisher 55,4 Prozent. Ausgezählt waren 1564 der 3002 Stimmbezirke. In der Landeshauptstadt Erfurt beginnt die Auszählung erst am Montag.