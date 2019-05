CDU bleibt stärkste Kommunalpartei in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die CDU hat die Kommunalwahlen in Thüringen trotz erheblicher Verluste gewonnen. In den Kreistagen und Stadträten der kreisfreien Städte erreichte sie nach Abschluss der Auszählung aller Stimmbezirke am Dienstag 27,3 Prozent. Das ist ein Minus von 7,7 Prozentpunkten im Vergleich zu 2014. Zweitstärkste Kraft in den Kommunen wurde mit 17,7 Prozent die AfD, die erstmals flächendeckend mit Kandidaten in kreisfreien Städten und Landkreisen angetreten war.

Auch die Thüringer Regierungsparteien Linke und SPD verbuchten kräftige Einbußen, während die Grünen Stimmen hinzugewannen. Die Linke kam auf 14,0 Prozent - ein Minus von 7,9 Prozentpunkten. Die SPD erhielt 13,4 Prozent, 4,9 Punkte weniger als vor fünf Jahren. Die Grünen holten 7,5 Prozent der Stimmen, ein Zuwachs von 2,5 Punkten.

Die Wahlbeteiligung stieg auf 60,4 Prozent - nach 51,4 Prozent im Jahr 2014.