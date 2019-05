Bürger können auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landeswahlleiter Günter Krombholz hat zur Teilnahme an der Europa-Wahl aufgerufen. Auch ohne Wahlbenachrichtigung sei es möglich, seine Stimme abzugeben, betonte Krombholz am Dienstag. "Die Wahlbenachrichtigung ist für den Wahlvorstand zwar hilfreich - zum schnelleren Auffinden des Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis - aber für die Teilnahme an der Wahl nicht zwingend notwendig", erklärte Krombholz.

Rund 1,75 Millionen Thüringer können am Sonntag ihre Stimme bei der Wahl zum Europäischen Parlament abgeben. Zeitgleich stehen in Thüringen Kommunalwahlen an, bei denen 8146 Sitze in den Kreistagen, Stadt- und Gemeinderäten zu vergeben sind. Außerdem werden 42 Bürgermeister in Städten und Gemeinden gewählt - 20 davon als Hauptamtliche.