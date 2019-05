AfD bedrängt mit kräftigen Stimmengewinnen CDU in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die CDU bleibt bei der Europawahl in Thüringen stärkste Partei, hat aber die AfD im Nacken. Die europaskeptische AfD verdreifachte ihr Ergebnis im Vergleich zur Europawahl von 2014 und wurde zweitstärkste Kraft. Die Landesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, sprach von der Fortsetzung eines Rechtsrucks. "Das ist katastrophal für Thüringen." Am 27. Oktober wird ein neuer Landtag gewählt.

Die Europa- und Kommunalwahlen, zu denen am Sonntag knapp 1,8 Millionen Thüringer aufgerufen waren, galten als erster Stimmungstest für die Abstimmung im Herbst. Bei dieser geht es darum, ob Rot-Rot-Grün in Thüringen weiter regieren kann.

Die Regierungsparteien Linke und SPD verbuchten ebenso wie die oppositionelle CDU ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei Europawahlen in Thüringen. Auf einen neuen Bestwert zulegen konnten die Grünen.

Nach Meinung des Leipziger Politikwissenschaftlers Hendrik Träger, hat die AfD Potenzial, den Charakter einer Volkspartei zu erreichen. Ihr Abschneiden sei ein Alarmsignal für Linke, SPD und CDU. "Man kann davon ausgehen, dass es im Oktober ein enges Rennen sein wird, zwischen CDU und AfD", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmbezirke kam die CDU auf 24,9 Prozent der Stimmen. Das waren für die Partei, die die größte Oppositionsfraktion im Landtag stellt, ein Minus von 6,9 Punkten im Vergleich zur Europawahl 2014. Sie rutschte damit auf ein historisches Tief.

Noch nie seit 1990 hatte die CDU bei Europawahlen in Thüringen ein Ergebnis unter 30 Prozent. Von den landesweit etwa 22 000 Stimmen Vorsprung der CDU auf die AfD kamen mehr als 12 000 aus ihrer Hochburg im katholisch geprägten Eichsfeld. CDU-Chef Mike Mohring verwies auf den Bundestrend, der sich in Thüringen widerspiegele. Die AfD habe Ängste bedient und damit Wähler mobilisiert.

Die AfD erzielte kurz vor Auszählungsende 22,6 Prozent - 15,2 Punkte mehr als bei ihrem ersten Antritt bei Europawahlen 2014. Sie landetet damit etwa bei ihrem Bundestagswahlergebnis von 2017 in Thüringen. Überdurchschnittlich hoch fiel das AfD-Ergebnis in Gera und anderen Teilen Ostthüringens aus.

Noch kräftiger als die CDU, die traditionell in Thüringen bei Wahlen stärkste Partei ist, verlor die Linke, die mit Bodo Ramelow derzeit den Ministerpräsidenten stellt. Sie erhielt 13,7 Prozent - 8,8 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Die SPD verlor 7,4 Punkte und kam auf 11,0 Prozent.

Die Grünen, dritter Partner in der rot-rot-grünen Regierungskoalition, verbesserten sich um 3,5 Punkte auf 8,5 Prozent. Ihre Hochburg ist Jena, wo sich die Grünen nach dem Zwischenstand um die Marke von 21 Prozent bewegten. Die FDP, die nicht im Landtag vertreten ist, verbesserte sich um 2,3 Punkte auf 4,4 Prozent.

"Wir haben ein bitteres Ergebnis bekommen", sagte der SPD-Vorsitzende Wolfgang Tiefensee. Die SPD habe es bei der Europawahl nicht geschafft, verloren gegangenes Vertrauen bei den Wählern zurückzugewinnen. Zum Abschneiden der AfD sagte Tiefensee: "Abgrenzung und Nationalismus scheinen stärker zu wirken als der europäische Gedanke."

Mit Blick auf die Landtagswahl forderte Tiefensee seine Partei auf, zuzuhören und die Ärmel hochzukrempeln. "Wir lassen uns nicht entmutigen. In fünf Monaten kann viel geschehen." Hennig-Wellsow erklärte, bei der Landtagswahl im Herbst gehe es um eine Entscheidung zwischen Rot-Rot-Grün oder einer Mehrheit von CDU und AfD.

Die AfD äußerte sich zufrieden. "Wir sehen, dass die AfD in Thüringen zunehmend den Charakter einer Volkspartei bekommt", sagte Landessprecher Stefan Möller. Seiner Meinung nach müssten die anderen Parteien Anträge und Gesetzentwürfen im Landtag jetzt ernst nehmen.

Rund 40 Parteien und Initiativen waren bei der Europawahl angetreten. Die Auszählung der Ergebnisse der Kommunalwahlen in den Kreisen, Städten und Gemeinden erfolgt erst nach der der Europawahl. Um die 7940 zu vergebenden Sitze in den Kommunalparlamenten bewerben sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes 20 105 Kandidaten. Gewählt werden in den Kommunen zudem 42 Bürgermeister, darunter 20 hauptamtliche. Mit einem Landesergebnis wird erst am Montag gerechnet.

Bei den Wahlen zeichnete sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. In den ausgezählten Wahlbezirken betrug sie 60,9 Prozent. 2014 lag sie insgesamt bei 51,6 Prozent.