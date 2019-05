Wahlbeteiligung in NRW bis zum Mittag etwas höher als 2014

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Europawahl zeichnet sich in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren eine höhere Wahlbeteiligung ab. Nach Angaben des Landeswahlleiters gaben bis zum Sonntagmittag (12.00 Uhr) in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten knapp 29 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2014 hätten bis zu dieser Uhrzeit rund 25 Prozent abgestimmt. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gab am Vormittag in Aachen seine Stimme ab. Zusammen mit seiner Ehefrau Susanne erschien er in seinem Wahllokal in einer Grundschule.

Neben Schulen, Bürgerhäusern oder Rathaussälen befinden sich einige Wahlräume in NRW an ungewöhnlichen Orten: So können Bürger in Herne in einem Blumenladen wählen und in Bochum in einem Autohaus. In einem ländlichen Ortsteil von Leverkusen stellt eine Familie sogar ihr Wohnzimmer als Wahllokal zur Verfügung.

In Nordrhein-Westfalen sind rund 13,8 Millionen Menschen wahlberechtigt. Bei der Europawahl 2014 lag die Wahlbeteiligung in NRW bei 52,3 Prozent.