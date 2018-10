NRW-Grüne: Ergebnis der bayerischen Grünen historisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben den Ausgang der Landtagswahl in Bayern als "historisches Ergebnis" für die dortige Schwesterpartei bezeichnet. Die Vorsitzenden der Grünen in NRW, Mona Neubaur und Felix Banaszak, hoben hervor, dass die bayerischen Grünen ein zweistelliges Ergebnis erzielten und zweitstärkste Kraft in dem Bundesland geworden seien. "Das ist die verdiente Belohnung für einen grandiosen Wahlkampf", erklärten sie. Die Partei habe für ein ökologisches, gerechtes und freiheitliches Bayern gekämpft und dabei auf Hoffnung und Mut gesetzt. Das sei von den Wählern belohnt worden.