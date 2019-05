Über drei Millionen Sachsen am Sonntag zur Wahl aufgerufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Mehr als drei Millionen Sachsen müssen am 26. Mai ihre Wahlentscheidung treffen: Es geht nicht nur darum, ein neues EU-Parlament zu bestimmen. Abgestimmt wird auch über die Zusammensetzung der Stadträte in Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie in den zehn Landkreisen und in den Gemeinden. Die Voten gelten als Stimmungstests für die Landtagswahlen im Herbst - und als Fingerzeig für die Stärke der AfD. In diesem Zusammenhang findet vor allem die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz bundesweit große Beachtung. Hier könnte der AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel Chancen haben, die Oberbürgermeister-Wahl vor der Grünen Franziska Schubert und dem CDU-Kandidaten Octavian Ursu zu gewinnen - der zuletzt allerdings laut einer Umfrage zulegte.