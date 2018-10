Sachsens FDP sieht nach Hessen-Wahl Aufschwung für Partei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der sächsische FDP-Vorsitzende Holger Zastrow sieht im Ergebnis der Landtagswahl in Hessen einen anhaltenden Trend zum Niedergang von CDU und SPD. Der Erosionsprozess der ehemaligen Volksparteien gehe weiter, sagte Zastrow am Sonntag. Beide Parteien hatten nach ersten Hochrechnungen jeweils zweistellige Verluste erlitten. "Inzwischen befinden sich Union und SPD im freien Fall und in einem Prozess, der unumkehrbar scheint. Das einzige, was die große Koalition in Berlin jetzt noch zusammenhält, ist deren panische Angst vor Neuwahlen", sagte Zastrow.

Der FDP in Hessen gratulierte Zastrow zu einem Ergebnis von rund 7,5 Prozent. "Der hessische Wahlerfolg bestätigt den anhaltend positiven Wahltrend für die Freidemokraten bundesweit", sagte der sächsische FDP-Chef. Er sehe in dem Aufschwung auch die Chance für die Rückkehr in den sächsischen Landtag bei der Wahl im September 2019.