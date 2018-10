Philipp Hartewig ist Spitzenkandidat der Jungliberalen 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der frühere Landesvorsitzende der Jungliberalen Aktion (JuliA) Sachsen, Philipp Hartewig, will bei der Landtagswahl 2019 für die FDP kandidieren. Der 24-Jährige wurde am Samstag beim Landeskongress der JuliA zu deren Spitzenkandidaten gewählt, wie der Landesverband der Jungen Liberalen in Dresden am Sonntag mitteilte. Sein Fokus liegt auf der Bildungspolitik. "Bildung ist die größte Gerechtigkeitsfrage unserer Gesellschaft", sagte Hartewig. Jeder Schüler in Sachsen müsse die Chance haben, einen Schulabschluss zu erreichen. Der aus Mittweida stammende Student war zwischen 2015 und 2018 JuliA-Chef und FDP-Kandidat bei der Bundestagswahl 2017.