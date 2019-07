"Jaaa, er wählt noch": Tausende Klicks für Wahlkampagne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Eine Woche nach Start verbucht die Kampagne "Aufkreuzen, ankreuzen!" zur Landtagswahl in Sachsen mehrere tausend Klicks. "Mit so vielen Zugriffen hatten wir nicht gerechnet, das übertrifft unsere Erwartungen", sagte Landtagssprecher Ivo Klatte am Mittwoch. Zu den Rennern der kurzen Videoclips, in denen Prominente und Sportler dazu aufrufen, am 1. September wählen zu gehen, gehört etwa Räucherkerzenhersteller Jürgen Huß aus dem Erzgebirge. Der Clip in breitem Dialekt wurde bereits mehr als 3300 Mal aufgerufen.

"Auch die Randfichten sind beliebt", so Klatte. Für die Kampagne dichtete das Trio aus dem Erzgebirge den Hit "Lebt denn dr alte Holzmichl noch" um in "Wählt denn der alte Holzmichl noch?". Die Antwort folgt singend: "Jaaa, er wählt noch." Das Video kommt auf mehr als 3600 Aufrufe im Netz.

Zu den prominenten Sachsen gehören auch der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich, Schauspieler Hendrik Duryn ("Der Lehrer") und Ski-Olympiasieger Eric Frenzel. Die Kampagne wurde vom sächsischen Landtag initiiert. Mit den Clips wolle man vor allem junge Menschen erreichen, hieß es.