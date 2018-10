Freie Wähler in Sachsen sehen Bayernwahl als Ermutigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Freien Wähler in Sachsen betrachten das Ergebnis der Bayernwahl als Ermutigung in eigener Sache. "Die Freien Wähler können in Bayern eine starke bürgerliche Koalition absichern und Bayern bürgernah mitgestalten", sagte Landeschef Steffen Große am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Sachsen brauchten die kommunal starken Freien Wähler und Wählervereinigungen einen starken parlamentarischen Arm: "Die Sachsen und wir wollen soviel wie möglich in die eigenen Hände nehmen, statt ständig von Anderen regiert zu werden."

Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF am Sonntagabend kämen CSU und Freie Wähler in Bayern zusammen auf eine knappe Mehrheit im Landtag.