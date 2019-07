Gegenveranstaltung zu AfD-Wahlkampfauftakt in Cottbus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Zum Wahlkampfauftakt der AfD an diesem Samstag in Cottbus ist ein Familienfest als Gegenveranstaltung geplant. Das teilte die Polizei am Freitag auf Anfrage mit. Ein Bürgerbündnis wolle die Veranstaltung in unmittelbarer Nähe organisieren. Zum Wahlkampfauftakt werden Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke, Parteivorsitzender Jörg Meuthen sowie die Landeschefs von Brandenburg und Sachsen, Andreas Kalbitz und Jörg Urban, erwartet. Höcke, Kalbitz und Urban werden dem rechtsnationalen "Flügel" der AfD zugerechnet, den der Verfassungsschutz als "Verdachtsfall" eingeordnet hat.

Der Verfassungsschutz wird nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums den Wahlkampfauftakt der AfD im Blick haben. "Da werden wir selbstverständlich sehr genau zuhören und uns anschauen, was da ringsum passiert", hatte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) bereits am Donnerstag gesagt.

In einem Appell des Bürgerbündnisses "Cottbuser Aufbruch" heißt es unter anderem: "Wir Cottbuser und Cottbuserinnen wollen nicht mehr dafür herhalten, dass AfD und Zukunft Heimat unsere Stadt als Aufmarschplatz benutzen. (...) Deswegen: Platzverweis für Höcke! Keine rechtsextremen Redner in Cottbus!"

Auch Politiker der Linksfraktion im Landtag unterstützen die Gegenveranstaltung. Kathrin Dannenberg, Spitzenkandidatin der Linke für die Landtagswahl, erklärte: "Wir sind mit dabei, wenn Menschen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Neofaschismus auf die Straße gehen. Immer und überall, diesmal in Cottbus."