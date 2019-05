Cornberg und Feldatal am schnellsten bei Stimmenauszählung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Gemeinden Cornberg und Feldatal haben bei der Europawahl in Hessen am schnellsten fertiggezählt. Um 18.48 gingen im Statistischen Landesamt die Ergebnisse aus Cornberg ein, wie eine Sprecherin der Behörde in Wiesbaden mitteilte. Eine Minute später zog Feldatal nach. Erfahrungsgemäß seien kleinere Gemeinden mit dem Auszählen früher fertig, sagte die Sprecherin. Die Wahllokale hatten am Sonntag bundesweit bis 18.00 Uhr geöffnet.

In der Gemeinde Cornberg im Kreis Hersfeld-Rotenburg leben nach Angaben der Verwaltung rund 1600 Menschen. Feldatal im Vogelsbergkreis ist mit etwa 2500 Bewohnern etwas größer.