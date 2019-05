Gericht: Stadt darf Wahlplakat von Neonazi-Partei abhängen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Stadt Chemnitz hat ein Wahlplakat der rechtsextremen Kleinstpartei Der dritte Weg nach Auffassung des Verwaltungsgerichts zu Recht abgehangen. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, war es zulässig, das Plakat mit dem Text "Multikulti tötet!" zu entfernen. Nach Ansicht der 7. Kammer könne in diesem Fall zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit eingegriffen werden.

Die Neonazi-Partei hatte in einem Eilantrag gefordert, dass zwei verschiedene Wahlplakate wieder aufgehängt werden dürfen, die die Stadt zuvor entfernt hatte. Dabei hatte es sich um 28 Einzelplakate gehandelt. Das Gericht entschied nun, dass ein Wahlplakat mit dem Text "Reserviert für Volksverräter" wieder angebracht werden darf. Hier hätten die strengen Voraussetzungen für einen solchen Eingriff in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit nicht vorgelegen, entschied die Kammer.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.