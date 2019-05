Wahlbeteiligung am Morgen etwas niedriger als 2014

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - An der Wahl zum Europaparlament haben sich am Sonntagmorgen in Niedersachsen etwas weniger Menschen beteiligt als bei der Europawahl 2014. Rund zwei Stunden nach Öffnung der Wahllokale lag die Wahlbeteiligung bei knapp 6,8 Prozent. Bei der Europawahl vor fünf Jahren waren es zur gleichen Uhrzeit rund 7 Prozent, teilte eine Sprecherin der Landeswahlleitung in Hannover mit.

Rund 6,3 Millionen Menschen können am Sonntag bis 18.00 Uhr über die künftige Besetzung des EU-Parlaments entscheiden. Darunter sind 284 000 in Niedersachsen lebende EU-Ausländer. Die Wähler können sich zwischen 40 Parteien entscheiden. Zwischen Harz und Küste bewerben sich 106 Kandidaten aus Niedersachsen für ein Mandat in Brüssel, zurzeit kommen 10 EU-Abgeordnete aus Niedersachsen.

Bei der Europawahl 2014 lag die CDU mit 39,4 Prozent vorne. Die SPD kam auf 32,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,1 Prozent.