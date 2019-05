Politologe: Bremer Wahl kann Berliner Koalition erschüttern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Parteienforscher Lothar Probst rechnet im Fall eines schlechten Abschneidens der SPD bei der Bürgerschaftswahl in Bremen mit Personaldiskussion in der Bundes-SPD. "Das würde auf jeden Fall für Erschütterungen in Berlin sorgen, vor allen Dingen bei der SPD", sagte Probst der Deutschen Presse-Agentur. Bremen sei die letzte Bastion der Sozialdemokraten. "Wenn die jetzt auch noch fällt, dann ist das schon ein Signal an die SPD", sagte der emeritierte Bremer Professor. Laut jüngsten Umfragen droht der Bremer SPD am Sonntag nach Jahrzehnten der Machtverlust. Die CDU kam in einer Insa-Umfrage zuletzt auf 28 Prozent, die SPD nur auf bei 23 Prozent.