Politbarometer: CDU in roter Hochburg Bremen weiter vor SPD

Bremen (dpa) - Wenige Tage vor der Landtagswahl am Sonntag in Bremen liegt die CDU einer Umfrage zufolge weiter vor der SPD. Nach dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" käme die seit über 70 Jahren im Stadtstaat Bremen regierende SPD auf 24,5 Prozent, während die oppositionelle CDU mit 26 Prozent stärkste Kraft würde. Die Grünen kämen als drittstärkste Partei auf 18 Prozent, und die Linke wäre in Bremen mit 12 Prozent erstmals zweistellig. Für die FDP weist die Umfrage 5 Prozent und für die AfD 7 Prozent aus.

Die seit 2007 regierende rot-grüne Regierung hätte nach der von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen erstellten Umfrage keine Mehrheit mehr. Von den möglichen Zweierbündnissen würde es den Angaben zufolge nur für eine große Koalition reichen. Bei der Landtagswahl 2015 erreichte die SPD noch 32,8 Prozent. Die CDU kam damals auf 22,4 Prozent, das Ergebnis der Grünen lag bei 15,1 Prozent. Die Linken kamen vor vier Jahren auf 9,5 Prozent. Für die FDP stimmten 6,6 Prozent der Wähler und für die AfD 5,5 Prozent.

Im Vergleich zum Bremen-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung vom vergangenen Mittwoch konnte die SPD zulegen. Bei Insa lagen die Sozialdemokraten bei 23 Prozent und die CDU bei 28 Prozent. Die Grünen kämen auf 18 Prozent. Es folgten die Linke mit 11 und die FDP sowie die AfD mit je 6 Prozent.