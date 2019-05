Bei Landtagswahl zeichnet sich höhere Wahlbeteiligung ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Bei der Landtagswahl in Bremen zeichnet sich ein deutlich größeres Interesse ab als vor vier Jahren. Bis 16.00 Uhr machten 46,9 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Briefwahlstimmen waren dabei nicht berücksichtigt. Bei der Landestagswahl 2015 lag die Wahlbeteiligung zum selben Zeitpunkt bei 35,5 Prozent, am Ende betrug sie 50,2 Prozent. "Das wird diesmal definitiv mehr", sagte Wahlleiterin Evelyn Temme am Sonntag. Vor mehreren Wahllokalen mussten die Wähler längere Zeit anstehen. Dies liegt auch daran, dass es um vier verschiedene Wahlen geht. Parallel zur Landtagswahl entscheiden die Wähler über die Zusammensetzung des Europaparlaments, wählen ihre Ortsbeiräte und stimmen in einem Bürgerentscheid über die Bebauung der alten Pferderennbahn ab.