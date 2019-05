AfD-Spitzenkandidat: Bremen "extrem schwieriges Pflaster"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Der Bremer AfD-Spitzenkandidat Frank Magnitz hat das kleinste deutsche Bundesland als "extrem schwieriges Pflaster" für seine Partei bezeichnet. Die AfD wird voraussichtlich weiter im Bremer Landtag bleiben, sie kam am Abend in den Prognosen auf 5-7 Prozent. 2015 hatte sie 5,5 Prozent erhalten. Als einen Grund für das vergleichsweise schwache Ergebnis nannte Magnitz den zeitweise sehr kleinen Abstand zwischen SPD und CDU. Dadurch hätten viele wechselbereite CDU-Wähler anstelle der AfD die CDU gewählt, um so einen sicheren Wechsel in Bremen herbeizuführen.