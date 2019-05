Wenig Interesse von EU-Ausländern in Berlin an Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Interesse der in Berlin lebenden EU-Ausländer an der Europawahl am 26. Mai ist nicht besonders hoch. Nach Angaben der Landeswahlleitung vom Montag ließen sich 18 057 von ihnen in das Wählerverzeichnis eintragen und können damit ihr Wahlrecht hier ausüben. Das sind 7,1 Prozent der rund 256 000 wahlberechtigten EU-Ausländer in der Stadt. Bei der Europawahl vor fünf Jahren war die Quote exakt genauso niedrig.

Unter den ausländischen Unionsbürgern, die hier wählen können, bilden die Italiener mit 2647 Wahlberechtigten die größte Gruppe, gefolgt von den Franzosen (2562) und den Polen (2384). Die kleinsten Gruppen bilden Menschen aus Zypern (34), Estland (32) und Malta (18).

Von den 15 500 wahlberechtigten Briten in Berlin stehen 838 im Wählerverzeichnis. Womöglich ließen sich etliche Briten nicht dort eintragen, weil sie wegen des Brexits nicht damit rechneten, dass Großbritannien überhaupt mitwählt. Das stand erst am 7. Mai fest - zwei Tage nach Ablauf der Frist für den Eintrag ins Wählerverzeichnis.

Insgesamt können an der Europawahl rund 2,5 Millionen Berliner teilnehmen.