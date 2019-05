Wahlbeteiligung in Berlin deutlich höher als 2014

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei der Europawahl am Sonntag zeichnet sich in Berlin eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Um 16.00 Uhr lag sie bei 46,1 Prozent und damit 9,9 Prozentpunkte höher als zum selben Zeitpunkt bei der Wahl 2014. Das gab die Wahlleitung bekannt. Am höchsten war die Wahlbeteiligung bis 16.00 Uhr demnach im Bezirk Steglitz-Zehlendorf (52,4 Prozent), am niedrigsten in Marzahn-Hellersdorf (39,0 Prozent). Insgesamt erreichte sie zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale schon fast das Niveau wie bei der Europawahl 2014 nach Schließung der Wahllokale (46,7 Prozent).