Spannung trotz müdem Wahlkampf: Berlin vor der Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Hier ein verloren wirkender Stand mit bunten Fähnchen in der Fußgängerzone, dort 100 oder 200 Zuhörer bei einer Kundgebung im Nieselregen. Und überall Plakate mit weitgehend unbekannten Gesichtern und oft wenig peppigen Slogans. Es ist Wahlkampf in Berlin: In knapp zwei Wochen - am 26. Mai - bestimmen 2,5 Millionen Hauptstädter wie mehr als 400 Millionen andere EU-Bürger über die Zusammensetzung des EU-Parlaments.

Viele Politiker sprechen angesichts erstarkter Rechtspopulisten in vielen Staaten und vermehrter Angriffe auf das Projekt Europa von einer "Schicksalswahl", einer Richtungsentscheidung, der vielleicht wichtigsten Europawahl bisher. Gerade für eine Stadt wie Berlin sei die EU wichtig: Nicht nur wegen der allein 850 Millionen Euro, die über die Regionalförderung und den EU-Sozialfonds in der Periode 2014-2020 aus Brüssel in die Hauptstadt fließen. Sondern auch als Projekt des Friedens-, der Freiheit oder Freizügigkeit. Doch so richtig zünden will der Wahlkampf augenscheinlich nicht.

Gleichwohl schauen die in Berlin maßgebenden Parteien - die rot-rot-grüne Koalition auf der einen sowie die Oppositionsparteien CDU, AfD und FDP auf der anderen Seite - mit Spannung und teils auch Sorgen auf den Wahlgang am 26. Mai. Ob sie wollen oder nicht: Die Wahl darf auch als Stimmungstest für ihre bisherige Politik in der aktuellen Legislaturperiode gelten, obwohl die formal nicht zur Abstimmung steht. Vor diesem Hintergrund wird das Landesergebnis am übernächsten Sonntag nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr auch bewertet werden.

Vor allem in der Berliner SPD mit Partei- und Regierungschef Michael Müller dürfte der Blick auf die Wahl eher sorgenvoll sein. Denn auf Bundes- wie Landesebene ist die einstige Volkspartei in den Umfragen stetig abgesackt, lag in der Hauptstadt zuletzt mit 15 oder 16 Prozent hinter Grünen, Linke und CDU. Am vergangenen Wochenende brachte eine Umfrage direkt zur Europawahl im Auftrag von rbb und "Berliner Morgenpost" dann die nächste Hiobsbotschaft: Mit gerade mal 13 Prozent liegt die SPD - 2014 noch Wahlsieger mit 24 Prozent - auf einem neuen historischen Tiefstand.

Sollte sich dieser Trend am 26. Mai bestätigen - auch bundesweite Umfragen deuten darauf hin-, werden die Unruhe in der Partei und der Druck auf Müller weiter wachsen. Im kommenden Jahr wählt die Berliner SPD ihren Vorsitzenden und damit wohl den Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl 2021 neu. Dass die Wahl auf Müller fällt, wenn die SPD weiter im Umfragetief steckt und ein Machtverlust droht, darf bezweifelt werden. Als mögliche Nachfolger gelten Innensenator Andreas Geisel oder Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.

Doch ein SPD-Wahldesaster bei womöglich guten Ergebnissen für die Koalitionspartner Grüne und Linke, die in der jüngsten Euro-Umfrage bei 23 beziehungsweise 16 Prozent lagen, hätte auch Auswirkungen auf das rot-rot-grüne Bündnis. Nervosität und Neid aufeinander könnten weiter zunehmen.

Ohnehin ist die Stimmung im Keller, nachdem mächtig erstarkte Grüne sowie Linke in den Umfragen an der SPD vorbeigezogen sind. Folge sind Querschüsse nicht zuletzt aus den Reihen der Sozialdemokraten, die händeringend nach Profilierungsmöglichkeiten suchen. Das zunehmend ungleiche Koalitionstrio blockiert neuerdings gegenseitig Vorhaben. Müller keilte jüngst sogar öffentlich gegen die Partner und sprach ihnen den "gesunden Menschenverstand" ab. "Mir schwant nichts Gutes. Das könnte noch schlimmer werden", sagt einer der so gescholtenen Koalitionäre.

Bei der CDU als größter Oppositionspartei ist die Europawahl quasi erste Bewährungsprobe für den designierten neuen Vorsitzenden Kai Wegner, der eine Woche zuvor (18. Mai) auf einem Parteitag gewählt werden soll. Wegner verursachte in den letzten Wochen mit seiner überraschenden Kandidatur viel Wirbel und drängte Monika Grütters aus dem Amt. Die Kulturstaatsministerin in der Bundesregierung verzichtete schließlich auf eine erneute Bewerbung, nachdem sie sich zunächst noch einer Kampfkandidatur stellen wollte.

Spannend wird nun sein, ob und wenn ja wie sich die Personalquerelen auf das Wahlergebnis auswirken. Die Berliner CDU-Strategen hoffen, dass sie vom Bundestrend profitieren können, denn in Umfragen zur Europawahl in Deutschland liegt die Union mit rund 30 Prozent klar vorne. Doch die Landesumfrage vom Wochenende klingt da eher ernüchternd: Mit 18 Prozent rangierte die CDU in Berlin hier noch schlechter als bei der Europawahl 2014 (20 Prozent).

"Die Europawahl ist immens wichtig für uns", sagt Wegner, die Berliner CDU brauche eine starke Stimme in Europa. Gleichwohl wird der neue starke Mann in der Hauptstadt-CDU über ein schlechtes Wahlergebnis nicht lange lamentieren. Wohlwissend, dass der 26. Mai eine Art durchlaufender Posten auf der Mission "2021: Zurück in die Regierungsverantwortung" ist. Und die beginnt für ihn gerade erst.