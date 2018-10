Laschet: Theater muss enden: Rechne mit Merkel-Wiederwahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Einen Tag nach den schweren CSU-Verlusten bei der bayerischen Landtagswahl haben führende CDU-Politiker von der großen Koalition in Berlin eine Konzentration auf die Sachpolitik verlangt. "Das Theater, das Berlin hier seit Monaten vorführt, muss jetzt ein Ende haben", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Montag vor Sitzungen der CDU-Führungsgremien in Berlin. Laschet sprach sich gegen Personaldiskussionen um Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel aus und forderte eine volle Konzentration auf die Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen.

Wie der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, und EU-Kommissar Günther Oettinger sagte Laschet, er rechne damit, dass Merkel auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember als Parteichefin wiedergewählt werde. Für die CDU müsse "jetzt klar sein: Man kann keine Wahlen mit einem Rechtsruck oder mit besonders pointierter Polemik gewinnen", sagte Laschet. Die Bürger erwarteten Sachlösungen. Bisher befasse sich die Koalition mit Themen, "die außer einem Politzirkus niemand interessieren".

Ein Ende der Diskussion um einen Rechtsruck der Unionsparteien sei nötig. "Wir müssen jetzt nach dem Ergebnis klipp und klar erkennen, ein Rechtsruck ist falsch. Die Union kann in der Mitte nur gewinnen. Die AfD hat zehn Prozent, das ist wahr. Die werden auch wieder sinken. Aber unser eigentlicher Wettbewerber sind die Grünen jetzt", sagte Laschet im ARD-"Morgenmagazin".

Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt die CSU mit einem Minus von gut zehn Prozentpunkten nur noch auf 37,2 Prozent - ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950. Sie holt aber 85 Direktmandate, die übrigen 6 gehen an die Grünen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte an, er werde bei der Suche nach einem Koalitionspartner mit allen außer der AfD reden und strebe ein bürgerliches Bündnis an. Möglich wäre beispielsweise eine Koalition mit den Freien Wählern.