Knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte bei Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei der Europawahl am 26. Mai dürfen knapp 2,5 Millionen Berliner wählen. Mit 2 499 805 Wahlberechtigten seien das 17 941 Menschen weniger als bei der vergangenen Wahl im Jahr 2014 (2 517 746 Wahlberechtigte). Das teilte die Landeswahlleitung am Freitag mit. Eingerechnet seien dabei ausländische Staatsangehörige der EU, die ihre Eintragung ins Wählerverzeichnis beantragt hätten. Menschen, die noch nicht eingetragen seien, könnten das noch bis zum 5. Mai 2019 nachholen, hieß es. Am Montag (15. April) öffnen zudem die Briefwahlstellen und die Wahlunterlagen werden verschickt.