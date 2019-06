Brandenburg-Umfrage: AfD vorn - Grüne gewinnen stark dazu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Brandenburg können die AfD und die Grünen in der Wählergunst stark zulegen. Dies zeigt der am Dienstag veröffentlichte neue Brandenburg-Trend des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des RBB-Fernsehmagazins "Brandenburg Aktuell" und Antenne Brandenburg.

Die AfD gewinnt demnach gegenüber der jüngsten Umfrage von infratest dimap im April 2 Prozentpunkte hinzu und wäre mit 21 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen erreichen laut der Umfrage ein Plus von 5 Prozentpunkten und kämen auf 17 Prozent.

Wenn am Sonntag Wahl wäre, hätte das regierende rot-rote Lager laut der Umfrage keine Mehrheit mehr. Danach erzielte die SPD mit 18 Prozent (minus 4 Punkte) Platz zwei. Gefolgt von der CDU (minus 3 Punkte) gleichauf mit den Grünen bei 17 Prozent und die Linke bei 14 Prozent (minus 2 Punkte). Die FDP käme mit konstant 5 Prozent ebenfalls in den Landtag. Die Freie Wähler erzielten in der Umfrage vier Prozent der Stimmen.

Wenn Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) allerdings direkt gewählt werden könnte, läge er laut der Umfrage mit 48 Prozent vorn. Sein CDU-Herausforderer Ingo Senftleben könnte nur mit 11 Prozent rechnen. Und den AfD-Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz wünschten sich nur 8 Prozent der Befragten als Regierungschef.

Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild"-Zeitung Ende Mai waren CDU und AfD gleichauf mit 20 Prozent vorn. Die SPD landete mit 19 Prozent dahinter. Die Linke erreichte 18 Prozent, die Grünen 12 und die FDP 5 Prozent.