Berliner Landgericht verkündet Urteil in AfD-Krach

Berlin (dpa/lby) - Das Berliner Landgericht will heute seine Entscheidung über einen monatelangen Grabenkampf in der bayerischen AfD verkünden: Der oberbayerische Landtags-Spitzenkandidat Franz Bergmüller hat gegen die Aberkennung seiner Parteimitgliedschaft geklagt. Der offizielle Grund für den Versuch des Bundesverbands, Bergmüller aus der Partei werfen zu wollen, liegt fünf Jahre zurück: Bevor der Gastronom aus Rosenheim 2013 der AfD beitrat, war er noch zwei Monate Mitglied bei den Freien Wählern. Doppelmitgliedschaften seien nicht erlaubt, hieß es in einer Stellungnahme des AfD-Bundesverbands. Der Prozess fand in Berlin statt, weil die Parteizentrale dort ihren Sitz hat.

Hinter den Kulissen gibt es Auseinandersetzungen zwischen Bergmüller und seinen AfD-internen Gegnern. Bergmüller wurde im vergangenen Jahrzehnt als Vorsitzender des Vereines für den Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur landesweit bekannt. Damals machte er gegen das Rauchverbot in der bayerischen Gastronomie Front.