Berlin: Knapp halbe Million Briefwahlunterlagen verschickt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Kurz vor dem Wahlsonntag haben so viele Berliner Briefwahlunterlagen beantragt wie bei keiner Europawahl zuvor. Bis Dienstag wurden 482 159 Wahlscheine ausgestellt und damit rund 131 000 mehr als zur gleichen Zeit vor fünf Jahren, wie die Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Mittwoch bekanntgab. "Das ist ein neuer Rekord für Berlin", sagte sie mit Blick auf die bisherigen Europawahlen.

2,51 Millionen Berliner können bei der Abstimmung am Sonntag (26. Mai) ihre Stimme abgeben - rund 11 000 weniger als bei der Europawahl 2014. Damit beantragte annähernd jeder Fünfte Briefwahlunterlagen.

Zuletzt stieg der Zahl Briefwähler in Berlin auch bei den Abstimmungen zum Bundestag oder zum Abgeordnetenhaus. Michaelis sieht in der aktuell hohen Zahl der Briefwahlunterlagen ein Indiz für ein gestiegenes Interesse an der Europawahl. Zugleich betonte sie, dass sie eine Verfechterin der Urnen-Wahl im Wahllokal sei. Bei der Briefwahl seien Grundsätze wie das Wahlgeheimnis gefährdet.