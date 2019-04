Fehler bei Wahlzetteln im Kreis Bad Kreuznach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Die Wahlzettel für die Kreistagswahl im Kreis Bad Kreuznach müssen wegen eines Fehlers neu gedruckt werden. Auf der CDU-Liste sei aus Versehen ein Name im unteren Drittel weggefallen, dafür seien andere Bewerber einen Platz hoch gerutscht, berichtete die Kreisverwaltung am Donnerstag. Der Neudruck werde etwa 7000 Euro kosten, der Schaden halte sich in Grenzen, weil er früh entdeckt worden sei. In der Verbandsgemeinde Rüdesheim seien allerdings bereits rund 1500 Briefwahlunterlagen mit dem Fehler verschickt worden.