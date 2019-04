Rheinland-Pfälzer wählen EU- und Kommunalparlamente

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Ems/Mainz (dpa/lrs) - Rund 3,1 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz können am 26. Mai mehrere Kreuze setzen. Die Europa-Wahl fällt wieder zusammen mit den Kommunalwahlen. Gewählt wird in 2262 Ortsgemeinden, 30 verbandsfreien Gemeinden, 118 Verbandsgemeinden, 12 kreisfreien Städten, 24 Kreisen sowie im Bezirk Pfalz und in 380 Ortsbezirken, wie der Sprecher des Landeswahlleiters, Jürgen Hammerl, mitteilte. Anders als bei der Wahl des EU-Parlaments haben die Bürger bei den Kommunalwahlen aber nicht nur eine Stimme. Sie können vielmehr panaschieren, kumulieren und Kandidaten streichen.

Zudem werden 14 hauptamtliche Bürgermeister direkt gewählt. Ingelheim bekommt einen neuen Oberbürgermeister und die Kreise Alzey-Worms und Altenkirchen neue Landräte.