Ergebnisse der Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz erwartet

Bad Ems/Mainz (dpa/lrs) - Die Auszählung aller Stimmen bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz ist noch immer nicht abgeschlossen. Bei den Kreistagen werden die letzten Ergebnisse erst heute erwartet. Erst dann steht laut Wahlleitung auch das vorläufige Landesergebnis fest.

Nach der Auszählung von 2294 der insgesamt 2302 Stimmbezirken zeichnete sich bereits ein deutlicher CDU-Vorsprung ab - trotz erheblicher Verluste. Die Christdemokraten erreichten danach 31,0 Prozent der Stimmen, 7,6 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Die SPD hatte zu diesem Stand einen Anteil von 22,6 Prozent (minus 7,2 Punkte). Etwas mehr als das Ergebnis der gleichzeitigen Europawahl mit 21,3 Prozent.

Auf dem dritten Platz der vorläufigen Auszählung zu den Kommunalwahlen folgen die Grünen mit 16,2 Prozent (plus 6,7 Punkte). Die AfD blieb mit 8,3 Prozent (plus 5,3) etwas hinter ihrem Europawahlergebnis (9,9 Prozent) zurück. Die FDP erreichte 6,1 Prozent (plus 2,0), die Linkspartei 3,5 Prozent (plus 0,3). Die sonstigen Parteien, darunter die Freien Wähler und die Satire-Partei Die Partei, kamen zusammen auf 12,3 Prozent (plus 0,6).