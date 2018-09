Nahles: Wir überlassen dem Nazi-Mob nicht die Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Abensberg (dpa/lby) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat die jüngsten Ausschreitungen in Chemnitz scharf verurteilt. Der Mord an dem jungen Mann rechtfertige nicht die anschließenden Ausschreitungen. Rechte nutzten dieses Verbrechen als Vorwand, um Menschen durch die Straßen zu hetzen. "Wir überlassen dem Nazi-Mob nicht unsere Straßen. Und wir überlassen denen vor allem nicht unsere Demokratie", sagte Nahles am Montag beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. Die AfD habe ihre bürgerliche Maske endgültig fallengelassen.

In der vergangenen Woche sei die demokratische Ordnung im Land zeitweise außer Kraft gesetzt worden, sagte die SPD-Spitzenkandidatin für die bayerische Landtagswahl, Natascha Kohnen. Die SPD stelle sich gegen Hass und Gewalt. "Wir müssen und werden aufstehen. Wir werden es nicht zulassen, dass in Deutschland ein rechter Mob die Herrschaft an sich reißt."