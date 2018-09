SPD-Fraktion: Ausweitung von Waffenverbotszonen im Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische SPD-Fraktionschef Stefan Pauluhn hält örtlich und zeitlich begrenzte Waffenverbotszonen etwa auf Dorffesten für sinnvoll. "Waffenverbotszonen, in denen Kontrollen stattfinden, wirken auch präventiv, damit es gar nicht erst zu Straftaten kommt", sagte Pauluhn am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn bei Kontrollen zukünftig dann auch illegal mitgeführte Waffen beschlagnahmt werden dürfen, werden klare Grenzen aufgezeigt und durchgesetzt." Bereits im Frühjahr habe die SPD-Fraktion Waffenverbotszonen in Brennpunkten offen gegenüber gestanden und gefordert, die Möglichkeit einer Einrichtung zu prüfen.

Auch auf Dorffesten und Veranstaltungen haben Waffen nach Ansicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden nichts verloren. Deshalb müsse die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, damit Kommunen Waffenverbotszonen örtlich und zeitlich begrenzt einrichten könnten.

Am Donnerstag (9.30 Uhr) beschäftigt sich der Innenausschuss mit einem Bericht der Bundespolizei über die Erfahrungen mit der Waffenverbotszone am Saarbrücker Hauptbahnhof am ersten September-Wochenende. Anschließend (11.00) will Innenminister Klaus Bouillon (CDU) seine "erweiterte Sicherheitsstrategie" präsentieren. Dabei will er auch den aktuellen Stand der Videoüberwachung in der Landeshauptstadt erläutern und zum Lagebild "Stichwaffen und Messervorfälle" Stellung nehmen.