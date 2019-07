Rassistische Anschläge: Grüne fordern neues Waffenrecht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Grünen in Schleswig-Holstein haben mit Blick auf die beiden Anschläge in Hessen eine Reform des Waffenrechts gefordert. "Der Mordanschlag auf einen jungen Eritreer im hessischen Wächtersbach ist bereits der zweite rassistische Mordanschlag binnen weniger Wochen in Deutschland", sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis am Mittwoch in Kiel. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war am 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Tatverdächtig ist ein Mann, der früher den Behörden als rechtsextrem aufgefallen war.

"Wir müssen uns fragen, warum Waffen legal ins Eigentum einer Person mit rechtsradikaler Gesinnung gelangen können", sagte Regis. Die aktuellen Regelungen des Waffenrechts schützen unsere Gesellschaft offensichtlich nur unzureichend." Dabei sei vor allem die Masse der Waffen in Privatbesitz ein Sicherheitsrisiko. Von über fünf Millionen Waffen in Privatbesitz - darunter Pistolen, Revolver und halbautomatische Gewehre - seien knapp 6000 als gestohlen und knapp 23 000 als "abhandengekommen" gemeldet. Das hatte eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag im Februar ergeben.

"Bei dem großen Risiko, dass eine Waffe in falsche Hände gerät, müssen wir dafür sorgen, die Zahl der Waffen im Privatbesitz massiv zu reduzieren", forderte Regis. Insbesondere Waffen wie halbautomatische Schusswaffen und Großkaliberwaffen hätten in den Händen von Privatpersonen nichts verloren. Als Übergangslösung schlug Regis vor, Munition am Verwendungsort, also in Schützenheimen und Wettkampfstätten, zu lagern.