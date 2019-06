Neue Bundeswehr-Fregatte geht vier Jahren zu spät in Dienst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa) - Mit über vierjähriger Verspätung hat die Marine die erste von vier neuen Fregatten der "Baden-Württemberg"-Klasse in Dienst gestellt. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte am Montag bei einer feierlichen Zeremonie in Wilhelmshaven, es handele sich um eines der modernsten Marineschiffe auf den Weltmeeren. "Es war ein langes Stück Wegstrecke bis zu diesem Tag", sagt sie mit Blick auf die Verzögerungen.

Das rund 150 Meter lange Schiff der F125-Klasse kommt mit deutlich weniger Stammbesatzung als die Vorgängerschiffe aus und kann bis zu zwei Jahre im Einsatzgebiet bleiben, ohne für größere Wartungsarbeiten nach Deutschland zurückkehren zu müssen. Das neue Schiff sei ein echter Allrounder und ein "Multitalent", sagte von der Leyen.

In diesem Jahr soll außerdem noch die Fregatte "Nordrhein-Westfalen" fertig werden. 2020 sollen dann die Schwesterschiffe "Sachsen-Anhalt" und "Rheinland-Pfalz" folgen. Die neue F125-Klasse ist nach dem Erstschiff benannt und heißt deshalb "Baden-Württemberg"-Klasse. Der Gesamtauftrag hat ein Volumen von 3,1 Milliarden Euro.