Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Die Fregatte "Bayern" ist nach fast sechsmonatigem Mittelmeer-Einsatz zurück in Wilhelmshaven. Am Samstag erreichte das Schiff mit seiner Besatzung von rund 200 Männern und Frauen seinen Heimathafen. Die "Bayern" war bei einer Nato-Mission in der Ägäis unterwegs. Dort unterstützt die Nato seit Februar 2016 die griechische und die türkische Küstenwache sowie die europäische Grenzschutzagentur Frontex unter anderem dabei, gegen Schlepper und ihre Netzwerke vorzugehen. Die "Bayern" war am 7. März ausgelaufen. Seitdem hat sie nach Marine-Angaben rund 27 500 Seemeilen zurückgelegt, das sind mehr als 50 000 Kilometer.