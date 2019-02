Steinmeier besucht Fallschirmjäger: Benefizkonzert in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seedorf/Bremen (dpa/lni) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute zum Besuch des Fallschirmjägerregiments 31 in Seedorf (Kreis Rotenburg) erwartet. Dort wird er mit militärischen Ehren empfangen, mit Soldaten sprechen und gemeinsam mit ihnen zu Mittag essen. Anschließend fährt er in die Partnergemeinde der Fallschirmjäger nach Selsingen. Abends wird Steinmeier dann zum "Benefizkonzert des Bundespräsidenten" in Bremen erwartet.

Im Bremer Konzerthaus "Die Glocke" spielen ab 20.00 Uhr die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und der türkische Pianist und Komponist Fazil Say unter Leitung des amerikanisch-israelischen Dirigenten Steven Sloane Werke von Mozart, Gershwin und Bernstein. Der Erlös geht an die Kulturstiftung Bremens mit seiner Partnerstadt Haifa in Israel und den Bremer Verein "Erinnern für die Zukunft".

Steinmeier setzt mit dem Konzert eine 1988 von Bundespräsident Richard von Weizsäcker ins Leben gerufene Konzertreihe fort. Sie wird alljährlich reihum in den Bundesländern ausgerichtet.