Internationaler Nato-Marineverband macht Station in Rostock

Rostock (dpa/mv) - In Rostock wird am Freitag ein aus drei Schiffen bestehender Nato-Marineverband erwartet. Bereits um 06.30 Uhr soll die polnische Fregatte "General Kazimierz Pulaski" am Passagierkai in Warnemünde anlegen. Kurze Zeit später werden der US-amerikanische Zerstörer "Gravely" und das deutsche Versorgungsschiff "Spessart" im Seehafen an den Liegeplätzen 17 und 4 festmachen. Der Aufenthalt der Schiffe soll bis Montag dauern, am Sonntagnachmittag bietet die polnische Fregatte die Gelegenheit zum "Open Ship". Der Verband gehört zu den ständigen multinationalen maritimen Reaktionsverbänden. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Nato schnell und flexibel operieren kann. Um ihre Einsatzbereitschaft und Operationsfähigkeit zu erhalten, nehmen die Verbände jährlich an verschiedenen nationalen und internationalen Übungen teil.