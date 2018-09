Bundeswehr übt Evakuierung von Deutschen im Ausland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Bundeswehr hat am Mittwoch in Rostock die mehrtägige Übung "Schneller Adler" zur Rettung von deutschen Staatsbürgern im Ausland gestartet. Im ersten Teil des Szenarios mussten sich deutsche und niederländische Soldaten im Rahmen einer Seeevakuierung um die Rettung von rund 40 Menschen kümmern und sicher an Bord des im Seehafen liegenden holländischen Schiffes "Karel Doorman" bringen. Wie Generalmajor Andreas Marlow von der Division Schnelle Kräfte sagte, wurden dazu möglichst realitätsnahe Bedingungen geschaffen. Die Menschen, die mit einem Bus zum Schiff gebracht wurden, wurden registriert, medizinisch versorgt und auf dem Schiff untergebracht.

In den kommenden Tagen sollen bei "Schneller Adler" noch die "Schnelle Luftevakuierung", die "Luftlandeoperation mit Fallschirmjägern" und eine "Luftlandeoperation mit Hubschrauber" geübt werden.