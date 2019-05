Lewentz: Gelöbnis auf Hambacher Schloss "Positives Signal"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Das feierliche Gelöbnis auf dem Hambacher Schloss ist nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) ein sichtbarer Ausdruck der festen Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft. "Sie handelt als Parlamentsarmee in unser aller Namen und Auftrag. Wer in der Bundeswehr dient, kann und muss sich des ständigen Rückhaltes der Politik und unserer Bevölkerung sicher sein", sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur. Er sehe daher "ein sehr positives Signal" in dem Gelöbnis am Grundgesetztag.

An der Zeremonie auf dem Hambacher Schloss, einer Wiege der deutschen Demokratie, nimmt auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) teil. Sie hält am 70. Jahrestag des Grundgesetzes vor rund 200 Rekrutinnen und Rekruten in dem Ort in der Pfalz die Gelöbnisrede.

"Die Bundeswehr hat eine lange Tradition im Land, und wir fühlen uns mit ihr sehr verbunden", betonte Lewentz. Insbesondere in ländlichen Bereichen komme ihr eine große wirtschaftliche Bedeutung zu. "Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbeschäftigte finden dort Arbeit, die regionale Wirtschaft profitiert von der Bundeswehr als Auftraggeber", sagte der Ressortchef. Besonders wichtig sei ihm die freundschaftliche Beziehung zwischen Rheinland-Pfalz und der Truppe.

"Das ist zum einen gelebte Partnerschaft der Landesregierung mit unseren Streitkräften, zum anderen die Freundschaft vor Ort, die Freundschaft zwischen Garnison und Garnisonsstadt", sagte Lewentz. Bereits 2006 hatte vor der Kulisse des geschichtsträchtigen Schlosses ein feierliches Gelöbnis stattgefunden, damals war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dabei.

1832 hatten hier Zehntausende Menschen beim sogenannten Hambacher Fest Freiheit, nationale Einheit und Bürgerrechte eingefordert. Die Feier gilt als Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie in Deutschland.