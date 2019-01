Von der Leyen bringt Soldaten neue Nachtsichtbrillen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat Soldaten eines Versorgungsbataillons in Neustadt am Rübenberge am Montag mehr als 100 neue Nachtsichtbrillen übergeben. Insgesamt soll die Truppe rund 4000 der Brillen erhalten, die höhere Sichtweiten als das Vorgängermodell ermöglicht und damit leistungsstärker ist. Mit der Brille können die Soldaten sich nachts im Gelände orientieren, bewegen und kämpfen. Auch können die Soldaten mit damit im Dunkeln Fahrzeuge ohne Beleuchtung fahren. Das Versorgungsbataillon in der Region Hannover unterstützt bei Landoperationen logistisch und gehört zu einem schnell verlegbaren Eingreifverband der NATO. Gefertigt werden die neuen Nachtsichtbrillen von der Firma Telefunken Radio Communications Systems in Ulm.