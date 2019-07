Sachsen-Anhalt bereit für öffentliches Bundeswehr-Gelöbnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Berlin (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt kann sich ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr zum Jahrestag der Gründung der Armee gut vorstellen. Dem diesbezüglichen Wunsch der neuen Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) stehe man positiv gegenüber, sagte ein Regierungssprecher in Magdeburg am Mittwoch auf Anfrage. Öffentliche Gelöbnisse hätten im Land Tradition und fänden bereits immer wieder statt. Noch sei von der Bundeswehr aber keine konkrete Anfrage eingegangen.

Kramp-Karrenbauer hatte zuvor bei ihrer ersten Regierungserklärung im Bundestag gesagt, sie habe allen Ministerpräsidenten vorgeschlagen, zum Geburtstag der Bundeswehr am 12. November in ihren Bundesländern öffentliche Gelöbnisse durchzuführen. "Das wäre ein starkes Signal und ein starkes Zeichen der Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten." Für die Bundeswehr als Parlamentsarmee wünsche sie sich auch ein Gelöbnis vor dem Reichstag. Gelöbnisse in der Öffentlichkeit werden immer wieder von Protesten begleitet.